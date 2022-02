ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lanna: «Ho incontrato Maldini negli spogliatoi, parlato di mercato». Le dichiarazioni del presidente della Sampdoria

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha parlato prima del match contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

TIFOSI – «I tanti tifosi in trasferta sono un bel segnale, spero possano continuare a crescere anche con la riapertura degli stadi. I risultati aiutano, speriamo oggi di continuare a proporre gioco e fare risultato. Sarà importante la continuità, sulla linea della sfida col Sassuolo con impegno, gol e gioco. I tifosi ci seguiranno se continueremo così».

GABBIADINI – «L’infortunio di Manolo è stato una doccia fredda, non c’era tempo per riparare. Per fortuna abbiamo trovato Giovinco entusiasta, non è pronto nell’immediato ma lo vedremo tra 10-15 giorni. Il dispiacere è umano, per noi Gabbiadini è un giocatore di punta e speriamo di averlo in campo il prossimo anno in piena forma».

PRESIDENTE – «Cerco di essere a Bogliasco spesso, di far tornare il sorriso. Nonostante le sconfitte dobbiamo guardare al futuro con ottimismo perché le qualità ci sono. Dobbiamo caricarli e far capire loro che possono fare bene e possono tirarsi fuori da questa situazione».

GIAMPAOLO – «Giampaolo conosce l’ambiente, conosce alcuni giocatori ed era più facile l’ambientamento. Gli schemi e i moduli erano già nel loro DNA. È stata una scelta facile, lui ha grande entusiasmo nonostante la situazione, e questo ci ha dato una garanzia per ricreare un ambiente positivo. Il mercato non era programmato da mesi, noi siamo stati nominati il 5 dicembre, quindi è stato tutto molto rapido. Abbiamo fatto un buon lavoro con poche risorse, credo che il nostro unico obiettivo fosse arrivare a fine gennaio con una squadra uguale o più forte di dicembre. E l’obiettivo l’abbiamo raggiunto, ora i risultati diranno se avremo ragione».

MALDINI – «Con Paolo ci siamo incontrati negli spogliatoi, abbiamo parlato nel mercato per Conti. Con Paolo abbiamo condiviso battaglie ma sempre nella sportività totale. Qui a San Siro abbiamo sempre giocato belle partite, l’anno dello scudetto vincere qui 1-0 fu importante per raggiungere l’obiettivo. Quella partita resta negli annali della storia della Samp, fu una consacrazione».

SCALARE LA CLASSIFICA – «Bella domanda. Intanto pensiamo a salvarci quest’anno, poi per il prossimo anno capiremo. Stiamo già programmando come se continueremo noi, ma la società è un vendita e dobbiamo capire chi la comprerà e che progetti avrà».