Landucci a DAZN: «Modric si allena come un ragazzino. Rabiot mostruoso»

Landucci nel post partita di Udinese-Milan ha commentato il match anche ai microfoni di DAZN!

Al termine di Udinese-Milan, match di Serie A terminato 0-3 in favore dei rossoneri grazie alla doppietta di Pulisic e al gol di Fofana, è intervenuto Marco Landucci ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

SULLA PRESTAZIONE – «Stasera abbiamo fatto una partita molto seria con grande rispetto per l’Udinese», dichiarato Landucci. «Abbiamo avuto voglia e spirito di gruppo. Complimenti a tutti, abbiamo fatto un’ottima partita tecnicamente. Ora festeggiamo e martedì pensiamo al Lecce in Coppa Italia».

ELOGIO A PULISIC – L’attenzione di Landucci si è poi spostata su Christian Pulisic, il fantasista americano, autore di una doppietta e di una prestazione eccezionale. «Oltre al calciatore che conosciamo tutti, è una persona umile. Modric poi è un campione che si allena come un ragazzino. È un esempio. Lui mi emoziona, mi fa ricordare di quando ero giovane e giocavo. È una persona incredibile. Vorrei parlare di tutta la squadra, ma lui quando tira in porta in allenamento è micidiale, un cecchino. I suoi dati parlano per lui»

SU RABIOT – Landucci ha poi affrontato il tema degli inserimenti dei giocatori senza palla. «Nel calcio se non ti muovi… Ti vengono tutti a prendere. Correre in avanti ti crea delle soluzioni per te o per altri giocatori. Se corri in avanti crei degli spazi» poi aggiunto una nota di colore su Adrien Rabiot, il centrocampista francese, scherzando sulla sua continua propensione a spingersi in attacco. «Rabiot ha fatto una partita mostruosa. Mi sono anche arrabbiato, mi ha detto che voleva fare gol. Forse ha fatto bene perché ne abbiamo fatti tre. Lo chiamo ‘messieur’ in campo. Con lui siamo insieme da tanto, siamo fortunati».

