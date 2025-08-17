Landucci a Sport Mediaset: «Per Leao aspettiamo i prossimi giorni. Allegri? Posso dirvi questo»

Landucci, vice di mister Massimiliano Allegri, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset al termine di Milan-Bari

Marco Landucci, al termine di Milan-Bari, match valevole per il primo turno di Coppa Italia, terminato 2-0 per i rossoneri, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset. Queste le parole del vice di Massimiliano Allegri. Le sue parole:

SULLA PARTITA – «La squadra ha fatto una partita seria interpretata bene, potevamo fare qualche gol in più nel primo tempo»

LE CONDIZIONI DI LEAO – «Leao non sappiamo i tempi di recupero, aspettiamo gli esami medici che farà nei prossimi giorni, ha sentito dolore»

ATTEGGIAMENTO – «Ci hanno tirato qualche volta di troppo in porta e c’è da migliorare»

LOFTUS-CHEEK – «Loftus ha una forza straordinaria, vogliamo che le mezze ali si inseriscano di più e poteva farlo meglio, ma comunque ha fatto una buona gara»

SU GIMENEZ – «Di mercato non posso parlare. Gimenez è un giocatore importante, è arrivato il 4 di agosto. Non è vero che non teniamo a lui»

SU MAX ALLEGRI – «Non l’ho visto perché non può entrare negli spogliatoi, conoscendolo sarà contento di alcune cose di altre meno. Ne parleremo in settimana»