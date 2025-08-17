Connect with us

HANNO DETTO

Landucci a Sport Mediaset: «Per Leao aspettiamo i prossimi giorni. Allegri? Posso dirvi questo»

HANNO DETTO

Conferenza stampa Landucci: «Per Leao non è una botta, ma un problema muscolare»

HANNO DETTO

Caserta a Sport Mediaset: «Una buona partita. Milan superiore sotto tutti i punti di vista»

HANNO DETTO

Pulisic a Sport Mediaset: «Potevamo fare più gol. Scudetto? La cosa che conta è una»

HANNO DETTO

Gabbia a Sport Mediaset: «Abbiamo provato a lasciarci le spalle la stagione passata. Grazie ai tifosi presenti oggi»

HANNO DETTO

Landucci a Sport Mediaset: «Per Leao aspettiamo i prossimi giorni. Allegri? Posso dirvi questo»

Milan news 24

Published

37 minuti ago

on

By

landucci 1 e1693168643652

Landucci, vice di mister Massimiliano Allegri, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset al termine di Milan-Bari

Marco Landucci, al termine di Milan-Bari, match valevole per il primo turno di Coppa Italia, terminato 2-0 per i rossoneri, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset. Queste le parole del vice di Massimiliano Allegri. Le sue parole:

SULLA PARTITA – «La squadra ha fatto una partita seria interpretata bene, potevamo fare qualche gol in più nel primo tempo»

LE CONDIZIONI DI LEAO – «Leao non sappiamo i tempi di recupero, aspettiamo gli esami medici che farà nei prossimi giorni, ha sentito dolore»

ATTEGGIAMENTO – «Ci hanno tirato qualche volta di troppo in porta e c’è da migliorare»

LOFTUS-CHEEK – «Loftus ha una forza straordinaria, vogliamo che le mezze ali si inseriscano di più e poteva farlo meglio, ma comunque ha fatto una buona gara»

SU GIMENEZ – «Di mercato non posso parlare. Gimenez è un giocatore importante, è arrivato il 4 di agosto. Non è vero che non teniamo a lui»

SU MAX ALLEGRI – «Non l’ho visto perché non può entrare negli spogliatoi, conoscendolo sarà contento di alcune cose di altre meno. Ne parleremo in settimana»

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.