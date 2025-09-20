Connect with us

Landucci a Sky: «Mai visto un gruppo che non si lamenta di niente! Leao tornerà presto»

Biasin non le manda a dire sul periodo del Milan: «Squadra che mi sta facendo paura, dall'arrivo di Allegri...»

San Siro Milan, Marotta non le manda a dire: «Anche Wembley è stato ricostruito, noi abbiamo un'esigenza precisa»

Albertini suona la carica: «Il Milan deve lottare per lo Scudetto! Devo dire questa cosa su Allegri»

Allegri Milan, De Grandis sottolinea il lavoro del tecnico e non solo: decisivo questo innesto sul mercato estivo

2 giorni ago

Landucci

Landucci ai microfoni di Sky Sport ha commentato la vittoria del Milan in casa dell’Udinese. Oggi è toccato a lui stare al posto di Allegri

Al termine di Udinese-Milan, match di Serie A terminato 0-3 in favore dei rossoneri grazie alla doppietta di Pulisic e al gol di Fofana, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il vice di Allegri, Marco Landucci.

Alla domanda se la squadra stia prendendo le sembianze del mister, Landucci ha risposto: “Non so se sta prendendo le sembianze del mister, però oggi i ragazzi hanno fatto una partita straordinaria nell’aiutarsi e nel lottare su ogni palla. Poi hanno giocato bene tecnicamente.” Landucci ha poi ammesso di aver avuto un po’ di paura per l’approccio, ma ha lodato la reazione della squadra.

“Siamo un gruppo serio, dobbiamo giocare al massimo partita dopo partita”, ha aggiunto Landucci, sottolineando la filosofia di Allegri. Il tecnico ha rimarcato l’importanza di festeggiare il successo, ma senza perdere di vista il prossimo impegno che sarà in casa del Napoli Campione in carica.

L’allenatore ha poi parlato dell’apporto dei nuovi acquisti, come Adrien Rabiot, il centrocampista francese, e di come questi abbiano contribuito a creare un gruppo unito e coeso. “Mai visto un gruppo che non si lamenta di niente, tutti lavorano al massimo. Questo è il segreto”, ha confessato Landucci, elogiando la professionalità dei suoi ragazzi.

Infine, Landucci ha voluto dedicare un pensiero a Rafael Leão, il talento portoghese, momentaneamente ai margini della rosa. “Vorrei ricordare anche Leao, che non è con noi da un po’, che lo abbiamo trovato come un professionista esemplare. Presto tornerà e saremo contenti”.

