Connect with us

HANNO DETTO

Landucci a Dazn: «Oggi sarà difficile, il Parma è una squadra da rispettare. La classifica? Abbiamo 54 punti ma…»

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

6 minuti ago

on

By

landucci

Landucci, vice tecnico rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Milan e Parma

Marco Landucci, a pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan-Parma, match valevole per la 26esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sul Parma: «Una squadra pericolosa, ha giocatori da tenere d’occhio. Fuori casa fanno molto bene, oggi sarà dura. Dovremo muoverci bene per metterli in difficoltà, anche le seconde palle saranno importanti così come la riconquista del pallone in avanti».

Sulla corsa Champions e Scudetto: «Abbiamo 54 punti e con questi punti non andiamo in Champions. Sarà difficile, ma non dobbiamo guardare gli altri. Il Milan ha il dovere di vincere ogni partita. Dobbiamo avere comunque molto rispetto per il Parma, fuori casa ha fatto ottimi risultati e i dettagli faranno la differenza».

Su Loftus-Cheek: «Non è sicuramente estroverso, ma ha delle qualità. Ultimamente ha fatto gol importanti, ha fisicità, inserimenti in area. Adesso sta bene, aveva avuto un problema. Sono sicuro che farà una grande partita».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Allegri Allegri
Ultimissime Milan2 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: le probabili formazioni della sfida contro il Parma

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO1 giorno ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×