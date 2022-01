La stoccata di Guagni: «Atletico? non sono stata messa in condizione...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole di Alia Guagni ai canali ufficiali del Milan e una stoccata al suo ex club, l’Atletico Madrid:

ATLETICO – «Non sono stata messa in grado di poter dare il meglio di me. Per un differente stile di gioco, un modulo differente, non mi sentivo me stessa e avevo bisogno di ritrovarmi. Spero che questo sia il posto giusto, il mister ci crede e mi ha detto che lavoreremo per questo».