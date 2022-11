La Russa su San Siro: «Il progetto dei due stadi è conveniente, assolutamente necessario e utile». Le parole del presidente del Senato

Ignazio La Russa ha parlato a margine dell’inaugurazione della Fondazione Ospedale Niguarda a Milano della questione San Siro. Ecco le parole del presidente del Senato:

«Il progetto dei due stadi è conveniente, assolutamente necessario e utile. Quando all’estero si parla di Milano le cose che si conoscono sono tre: il Duomo, la Scala e lo stadio San Siro. Continuo a ripetere che vi è compatibilità assoluta, anzi c’è un vantaggio a mantenere come è esattamente lo stadio di San Siro e costruire accanto, come avviene in tante città europee e sudamericane, un altro stadio».