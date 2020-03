La pazza storia del tifoso cileno del Milan diventato un “eroe” – VIDEO

La storia di David Mora, il tifoso cileno del Milan venuto in Italia per assistere al match (poi rinviato) con il Genoa

Si chiama David Mora e da qualche giorno i tifosi del Milan e in generale gli appassionati di calcio lo conoscono sia per la sua straordinaria passione che l’ha portato a macinare km per andare a vedere i propri beniamini dal vivo e sia per la sfortuna che l’ha costretto a perdere il match Milan-Genoa per colpa del Coronavirus.

Il tifoso cileno, di cui vi abbiamo parlato, è salito dunque alla ribalta per non aver potuto realizzare il proprio sogno ma verrà sempre ricordato come un “eroe”.