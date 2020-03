Milan-Genoa rinviata: che beffa per un tifoso rossonero venuto dal Cile

Le beffe ai tempi del Coronavirus. Milan-Genoa rinviata, un danno per tutti. Già, per tutti, ma per lui un po’ di più: David Mora Cvitanic, tifoso cileno del Milan, era partito da Punta Arenas, città del Cile meridionale, per visitare Milano e assistere alla gara dei rossoneri contro il Genoa a San Siro.

La partita però è stata rinviata per l’allarme Coronavirus. Questo il suo amaro commento su Twitter: «Non avrò la soddisfazione di tifare per la mia squadra del cuore nel mitico stadio di San Siro. Non potrò nemmeno vedere Casa Milan. Fa male all’anima, risparmiavo da anni per questo viaggio in Europa».

From the Chilean Patagonia I traveled more 13,300km to see you my @acmilan , I will not have the joy of supporting you from the mythical San Siro. but the feeling is great, it brought me from the southern lands of the world to here #ForzaMilan pic.twitter.com/jTnx65XYLc

— David Mora Cvitanic (@DavMoraCvitanic) February 29, 2020