La Nazione – Fiorentina, sondaggio per Romagnoli: la risposta del Milan

Il Milan starebbe lavorando ad uno scambio con la Fiorentina tra Lucas Pauqetà e Nikola Milenkovic. I viola però puntano anche Romagnoli

Secondo quanto affermato da La Nazione se Milenkovic dovesse muoversi verso Milano, la Fiorentina avrebbe effettuato un sondaggio per Alessio Romagnoli ricevendo però il netto “no” del Milan.

Romagnoli tuttavia andrà in scadenza di contratto nel 2022 e la procura da poco attribuita a Mino Raiola preoccupa non poco i rossoneri. Decisive saranno anche le altre trattative in ballo con il famoso agente, ovvero quelle per Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic.