La FIFA sperimenterà un nuovo tipo di fuorigioco nelle Under 18 italiane: i dettagli

La FIFA sperimenterà un nuovo tipo di fuorigioco nelle Under 18 italiane: convalidare il gol se almeno una parte dell’attaccante è in posizione regolare

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la FIFA sta studiando la fattibilità e l’utilità di un cambio sul fuorigioco da un paio d’anni.

Per questo si svolgeranno dei test nell’Under 18 in Italia, oltre che in campionato minori in Olanda che consiste nel convalidare il gol se almeno una parte dell’attaccante è in posizione regolare.