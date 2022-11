La Fifa corre ai ripari dopo il caso One Love: avviata subito la campagna No Discrimination. I dettagli

Dopo il polverone alzato nelle ultime ore sul caso One Love, la Fifa corre ai ripari lanciando subito la campagna No Discrimination già nella fase a gironi di Qatar 2022 e non, come previsto, dai quarti di finale in poi. Ecco di seguito il comunicato ufficiale:

«La sua campagna No Discrimination è stata anticipata, in modo che tutti i 32 capitani abbiano l’opportunità di indossare questa fascia durante la Coppa del Mondo». Questo è quanto comunicato dalla FIFA, che rimarca anche che: «Per le Competizioni Finali FIFA, il capitano di ciascuna Squadra deve indossare la fascia da capitano fornita dalla FIFA».