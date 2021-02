La carica di Pioli: il tecnico vuole togliersi l’etichetta di normalizzatore

Stefano Pioli è apparso determinato in conferenza, voglioso di smentire le critiche di chi pensa che il suo Milan abbia iniziato la discesa

Pioli non ci sta. Non accetta le considerazioni di chi lo vede solo come un normalizzatore incapace di creare un gruppo che possa durare nel tempo. La sconfitta con lo Spezia e il pari beffa a Belgrado hanno fatto emergere nuovamente i pareri di chi non lo ritiene da grande squadra.

IL MIO MILAN NON MOLLA – L’ex Fiorentina è sicuro che i suoi ragazzi non hanno assolutamente smesso di stupire. Il derby diventa così una tappa fondamentale per chiudere la bocca agli scettici e rilanciarsi anche agli occhi dell’opinione pubblica.