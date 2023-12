Krunic via dal Milan? La strategia del club rossonero è chiara

In vista della sessione invernale di mercato Milan Krunic potrebbe salutare i rossoneri. In tal senso la strategia del club è chiara

come riportato da Daniele Longo può valutare una cessione solo di fronte ad un’offerta reale, concreta e seria. Il centrocampista serbo non verrà liberato a zero per il Fenerbahce