Krunic via dal Milan: offerta importante del Lione, i possibili sviluppi

Krunic potrebbe lasciare il Milan. In queste ore è arrivata un’offerta importante al Milan e al giocatore da parte del Lione

Krunic lascia il Milan? Una possibilità non da escludere del tutto nonostante la voglia di Pioli di trattenerlo.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan, che è in attesa degli ok finali per Taremi, ha ricevuto una ricca offerta del Lione di circa 12-13 milioni di euro per il proprio centrocampista. Sono attesi sviluppi anche perché anche l’offerta al giocatore è alta