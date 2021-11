Krunic in campo durante Bosnia Finlandia: la sua partita in Nazionale

Anche Rade Krunic è sceso in campo nel match tra Bosnia e Finlandia, valida per le qualificazioni al Mondiale in Qatar 2022

Minuti anche per Rade Krunic con la maglia della propria Nazionale: il centrocampista del Milan ha giocato titolare del match tra la sua Bosnia e la Finladia, match valido per le qualificazioni al Mondiale in Qatar 2022.

Il centrocampista di Pioli ha giocato dal primo minuto, uscendo nel secondo tempo al 67′, ma non è bastato per la Bosnia, che ha perso per 3 a 1 contro i rivali.