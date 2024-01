Krunic Fenerbahce, Moncada categorico: «Serve quest’offerta». Le parole nel pre partita

Moncada ha parlato nel pre-partita di Empoli Milan a Sky, sfida valida per la giornata 19 di Serie A, analizzando la situazione legata a Krunic.

KRUNIC – «È un giocatore del Milan ma non c’è l’offerta giusta. Se non c’è l’offerta giusta non parte».

