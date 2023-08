Koulierakis Milan, è lui l’ultima idea per la difesa! Tutti i dettagli e le possibili mosse dei rossoneri sul mercato

Non c’è soltanto il nome di Pellegrino per rinforzare la difesa del Milan. Nelle ultime ore è spuntato il nome di Konstantinos Koulierakis per la retroguardia dei rossoneri.

Il PAOK, proprietario del cartellino del classe 2003, ha già avanzato una prima richiesta da 10 milioni di euro per il cartellino di questo giovane talento. Si attendono novità già nelle prossime ore.