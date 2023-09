Koopmeiners Milan, parla l’agente: «In estate si erano fatti avanti loro ma..»

Tra i nomi accostati al Milan in estate c’è stato quello di Koopmeiners. L’agente ha fatto chiarezza su quanto successo

Bart Baving, agente del centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners, accostato sul mercato anche al Milan, è intervenuto ai microfoni di TvPlay spiegando cosa è successo durante l’estate:

«Quando sei un giocatore come lui avrai sempre squadre che ti cercano. Non ci sono state proposte all’Atalanta dalla Juventus, solo il Napoli lo ha fatto. L’Atalanta è stata chiara che non era in vendita. La prossima estate non si saprà mai cosa succederà. Il Napoli ha avuto una grande stagione lo scorso anno in Italia e in Europa, può essere una opzione interessante. Ma bisogna aspettare e vedere, non si saprà mai cosa succederà. Per ora è concentrato sull’Atalanta. Anche se offrissero 60 milioni adesso non aprirebbero alla cessione. Lo sappiamo e lo accettiamo, il prossimo anno è il prossimo anno e vedremo»