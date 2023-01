Klinsmann sull’Inter: «Vincere contro il Milan servirà a dare lo slancio». Le parole dell’ex calciatore

Jurgen Klinsmann ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport in vista della Supercoppa. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Vincere sarebbe importante per prendere il giusto slancio dopo la pausa: gli effetti del Mondiale sulle squadre non sono ancora chiari, non si può dare niente per perso. A questo punto della stagione non mi aspettavo il -10 dalla vetta in campionato. Sono tanti, ma è come se l’Inter non fosse ancora esplosa definitivamente».