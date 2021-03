Kjaer suona la carica: il danese vuole i quarti e allontana i complimenti

Simon Kjaer ha spiegato come domani sera l’unica cosa che conta sarà passare il turno: uscire tra gli “applausi” non interessa a nessuno

Vogliamo arrivare ai quarti. E’ questo il segnale chiaro lanciato da Simon Kjaer in conferenza stampa. Dopo la rete dell’andata, a cornice di un’ottima prestazione, il centrale danese non ha alcuna intenzione di accontentarsi e mira a proseguire con i suoi compagni il percorso in Europa.

COMPLIMENTI STERILI – Uscire magari dopo una grande prestazione non sarebbe dunque un motivo di vanto. L’asticella in casa Milan è stata alzata di molto, sintomo di una squadre che si sente grande. Il clima è quello giusto: Kjaer e compagni hanno tutto per centrare l’impresa.