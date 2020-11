Kjaer: «Il Milan non è una vacanza per me. Sono qui per dare il massimo»

Il difensore centrale rossonero Simon Kjaer è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Lille

«Ero molto contento per essere arrivato al Milan. Quando ho sentito la possibilità di venire sapevo che non avrei vissuto una vacanza, sarei stato qui per fare la differenza. Non ho mai avuto dubbi sulla mia qualità e so anche che c’è tanto lavoro dietro. Faccio il massimo per dare il massimo per la squadra».