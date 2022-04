Kjaer esulta: «Contentissimo di vedere il Milan in testa alla classifica»

Durante l’intervista a SimonKjaergifs.com, Simon Kjaer ha parlato anche del Milan in testa alla classifica: le sue parole

Simon Kjaer ha espresso tutta la sua gioia per il primato in classifica del Milan. Le sue dichiarazioni:

«È fantastico vedere i miei compagni mantenere la concentrazione, vincere le partite e rimanere in corsa per il titolo. Siamo migliorati molto come squadra, da quando sono arrivato. Siamo maturati come squadra con Pioli che è un grande allenatore e non vedo l’ora di tornare con la squadra. Il mio obiettivo è essere pronto per la preparazione quest’estate».