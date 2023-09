Kjaer titolare in Cagliari Milan? La mossa del tecnico è questa! Il danese è stato premiato a Milanello, ma Pioli gli preferisce lui

Premiato ieri da Giorgio Furlani per le 100 presenze in rossonero, Simon Kjaer vuole di nuovo la maglia da titolare, come capitano nel derby.

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, la sua partenza da titolare in Cagliari Milan è difficilmente realizzabile. Pioli riconferma Thiaw e Tomori come coppia di difesa.