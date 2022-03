Kessie, parla la leggenda del Milan: «Sostituibile, non è Mbappé». Il parere dell’ex difensore rossonero

Billy Costacurta parlando a La Gazzetta dello Sport parla così di Franck Kessie.

RINUNCIA A KESSIE – «Di giocatori fondamentali in giro ne vedo sempre meno, escluso Mbappé. Franck come molti altri è importante ma non determinante, assolutamente sostituibile. Tonali è più importante di lui».