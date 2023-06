Kessiè Milan: mossa a sorpresa del Barcellona

Tra i nomi accostati al Milan su mercato c’è anche quello di Kessiè per un clamoroso ritorno. In tal senso decisione a sorpresa del Barca

Tra i nomi accostati al Milan su mercato c’è anche quello di Kessiè per un clamoroso ritorno. In tal senso decisione a sorpresa del Barca:

secondo quanto riportato da Sport, infatti, l’ex centrocampista rossonero, accostato anche all’Inter nello scambio con Brozovic, non è più sul mercato in quanto il Barcellona non ha più intenzione di cederlo. L’area sportiva blaugrana ritiene il profilo dell’ivoriano diverso da quello degli altri centrocampisti e quindi lo vuole tenere in rosa.