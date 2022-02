ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Kessie all’ultimo Derby? Tentativo disperato della dirigenza che nelle prossime settimane cercherà un nuovo contatto

Come scrive Tuttosport quello di domani potrebbe essere l’ultimo Derby per Franck Kessie. L’ivoriano resta fermo sulle sue posizioni: richiesta di ingaggio da 8 milioni col contratto a salire, con base 5 milioni più bonus fino ad arrivare a 6,5.

Le discussioni sul tema si sono raffreddate e nelle prossime settimane, probabilmente, la dirigenza farà un ultimo tentativo per capire se ci saranno o meno margini di manovra, ma la sensazione è che il giocatore andrà via a scadenza: hanno già preso informazioni con l’agente Barcellona e Real Madrid, ma la pista italiana non è da scartare.