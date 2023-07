Kamada Milan: spunta un nuovo ostacolo per il giocatore

Il Milan continua a seguire Kamada. La trattativa di mercato resta in stand by non solo per lo slot da extracomunitario ma anche per…

Il Milan continua a seguire Kamada. La trattativa di mercato resta in stand by non solo per lo slot da extracomunitario ma anche per un problema di gestione.

Come riportato da Calciomercato.com dal 12 gennaio al 10 febbraio 2024 andrà in scena la Coppa d’Asia, un periodo che Kamada rischia di saltare in toto col suo Giappone e che frena l’affare.