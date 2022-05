Kalulu-Pessina, Marelli: «Non è mai un episodio da Var». Così l’ex arbitro sul contatto che ha preceduto il gol di Leao

Proteste dell’Atalanta in occasione del gol di Leao.

Come spiega Luca Marelli a DAZN, però, il Var ha fatto bene a non intervenire per il precedente contatto Kalulu-Pessina: «L’azione parte tra un contrato. Pessina anticipa nettamente Kalulu ma il contatto è leggero, non è maiun episodio dal Var. Deve essere un contatto molto nettamente».