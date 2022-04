Kalulu esaltato da Calabria: «Intelligente, bravo e lavora anche». Così il terzino sul difensore del Milan

Davide Calabria ha parlato a Milan TV di Pierre Kalulu. Le sue parole.

KALULU– «Un ragazzo intelligente, bravo che lavora, non sono sorpreso il suo potenziale si vedeva anche quando è arrivato, ovvio che è giovane non possiamo pretendere che errori non ci siano mai ma è un potenziale veramente bello ci sta aiutando molto sia prima che giocava meno sia ora che sta giocando con più continuità, se lo merita sono contento».