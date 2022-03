Kalulu svela: «Così sono diventato un difensore completo». Il merito è del Lione

Così Pierre Kalulu a Milan TV sulla sua crescita come difensore.

DIFENSORE MODERNO – «Ho imparato ad essere un difensore moderno da piccolo. Quando ero al Lione il nostro allenatore e tutto il club mi hanno preparato ad essere bravo in tutto: tecnicamente, col pallone, in velocità, con la vista, col gioco. Non ho mai avuto sempre lo stesso ruolo. Prima centrale, poi terzino e poi ancora un altro ruolo. Così so giocare in tutti i ruoli della difesa».