Kakà: «In Brasile Ronaldo è considerato un ciccione che cammina». Parla il trequartista ex Milan

Ricardo Kakà ha parlato a BeIn Sports denunciando in qualche modo la percezione del calcio in Brasile.

Le sue dichiarazioni: «È strano trano da dire, ma non tutti in Brasile tifano per la Nazionale. Molti, in Brasile, parlano di Neymar in modo negativo. Magari sarà per colpa della politica, fatto sta che i brasiliani a volte non sanno riconoscere la grandezza dei propri talenti“In Brasile Ronaldo viene visto come un uomo grasso che cammina per la strada, in Qatar ogni volta che incrocia dei tifosi riceve dei complimenti. Per fortuna in patria c’è anche chi lo ama, ma vedo più rispetto per lui fuori dal paese. Non conosco il motivo, ma all’estero viene visto diversamente».