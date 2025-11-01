Kakà risponde il Milan, il ricordo di 19 anni fa: quando il brasiliano si prese la scena – FOTO

Kakà sul proprio account X ha interagito con il Milan! Il ricordo risale al 2006

Il Milan sui propri account social ha ricordato la prima tripletta di Ricardo Kakà in maglia rossonera. Correva l’anno 2006, precisamente il 1° novembre di 19 anni fa, il fenomeno brasiliano stregò lo Stadio San Siro contro l’Anderlecht in Champions League. Decisivo in un match che è terminato 4-1.

Su X è stato lo stesso Kakà ad interagire con il club, un semplice messaggio, che rende sempre però felici tutti i milanisti. “Per sempre”, queste le due parole scelte dal pallone d’oro 2007.

Un dolce ricordo per i tifosi del Milan e per lo stesso Ricardo Kakà. Erano solo gli inizi di quello che sarebbe stato un cammino trionfante in Champions League, culminato con il successo in finale ad Atene contro il Liverpool, con doppietta del grande Filippo Inzaghi.