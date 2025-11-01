Modric Milan, inizio sensazionale di stagione: il regista che non si ferma mai. Il rapporto con Max Allegri… Le ultimissime notizie

La longevità di Luka Modric non è solo un dato anagrafico, ma una realtà che si riflette in numeri straordinari in campo. A quarant’anni, il centrocampista croato non smette di stupire e si è imposto come il leader tecnico indiscusso e il principale regista del Milan. Le statistiche di questa prima parte di stagione, dettagliate da La Gazzetta dello Sport, lo incoronano come il giocatore più influente dell’intero campionato.

Al di là della qualità, mai messa in discussione, la sua condizione fisica sta sorprendendo gli osservatori: Modric mantiene una media di circa dieci chilometri percorsi a partita, un dato non scontato per un atleta della sua età. La sua integrità atletica, unita alla sua ineguagliabile visione di gioco, lo ha reso insostituibile nelle gerarchie di Massimiliano Allegri.

Il regista che non si ferma mai

L’allenatore rossonero, in accordo con il DS Tare, lo considera una certezza: Modric è il primo nome che viene scritto sulla formazione. Finora, infatti, è stato schierato sempre titolare in campionato, con soli Matteo Gabbia che vanta più minuti giocati (785′ per il croato contro 810′ per il difensore).

Le sue prestazioni si traducono in un dominio assoluto delle statistiche di palleggio. Modric è in testa alla classifica di Serie A per palloni toccati nelle prime nove giornate, un totale di 748, superando nettamente i diretti concorrenti Di Lorenzo e Bastoni.

Il computer di centrocampo

Il controllo del gioco da parte di Modric è certificato dai dati sui passaggi: il croato è primo sia per passaggi tentati (606) che per passaggi completati (559), evidenziando un’efficacia e una precisione chirurgica nella distribuzione del gioco.

La sua centralità nella fase offensiva è ancor più evidente osservando la classifica dei passaggi completati nella metà campo avversaria, che lo vede primeggiare con 324 scambi riusciti, dominando il traffico nella zona calda del campo. Infine, Modric è il giocatore che riceve il maggior numero di passaggi in campionato, a conferma di come ogni azione del Milan passi inevitabilmente dai suoi piedi.