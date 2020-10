Kakà: «Il Milan ha le idee chiare, gioca un bel calcio»

Kakà, ex giocatore rossonero, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta, ecco le sue parole sul Milan

«Sono per conservare e dare fiducia, cambiare spesso non paga. In Brasile l’allenatore sbaglia due partite e va a casa. Si deve avere una visione più ampia per costruire una base, quindi sì, certo che è stato giusto confermare Pioli. Il Milan gioca un calcio divertente, ha idee chiare. La strada per tornare ai vertici è lunga, ma come dicevo è stata imboccata».