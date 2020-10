Kakà sul derby: «Ibrahimovic e Lukaku decisivi. Ecco il mio pronostico»

Ricardo Kakà ha parlato dell’imminente derby: «Il Milan ama giocare più a calcio, mentre l’Inter è lo specchio di Antonio Conte»

Kakà, nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha affrontato anche il tema derby. Ecco cosa ha dichiarato:

«Due nomi per il derby? Facile. Ibrahimovic, il leader, e Lukaku, che fa sempre i movimenti giusti. E’ un giocatore molto intelligente. Il Milan ama giocare e divertirsi, l’Inter ha la faccia di Conte, che non molla mai. Vediamo i risultati». Non poteva poi mancare un pronostico del brasiliano sul match di sabato sera a San Siro: «Come finisce? Vinciamo noi 2-1. Ma che fatica».