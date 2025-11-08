Juventus Torino 0-0: questa la classifica aggiornata in attesa di Parma Milan

Juventus Torino è la quarta gara dell’undicesimo turno di Serie A a passare in archivio. Questa la classifica aggiornata!

Le prime sfide dell’undicesima giornata di Serie A hanno regalato fino a questo momento pochissimi gol. Ieri sera la sfida andata in scena all’Arena Garibaldi tra Pisa e Cremonese, hanno avuto la meglio i padroni di casa con il gol di Tourè.

Oggi alle ore 15:00 si sono verificati due pareggi a reti bianche: Como-Cagliari 0-0 e Lecce-Verona 0-0. La squadra di Fabregas conserva la sua striscia di imbattibilità ma non coglie l’opportunità di rosicchiare punti su chi sta avanti in classifica.

Da poco è invece terminato il derby tra Juventus e Torino, anch’esso sul risultato di 0-0.

A breve toccherà al Milan di Massimiliano Allegri che sarà impegnato sul campo del Parma. Rafael Leao e compagni proveranno a centrare il decimo risultato utile consecutivo in Serie A.

Questa la classifica aggiornata in attesa del completamento della giornata

NAPOLI – 22

INTER – 21

MILAN – 21

ROMA – 21

JUVENTUS – 19*

BOLOGNA – 18

COMO – 18*

LAZIO – 15

UDINESE – 15

CREMONESE – 15*

TORINO – 14

ATALANTA – 13

CAGLIARI – 11*

SASSUOLO – 10

PISA – 9*

LECCE –8*

PARMA – 7

GENOA – 6

VERONA – 6*

FIORENTINA – 4

*una partita in più.