Juventus Torino 0-0: questa la classifica aggiornata in attesa di Parma Milan

Juventus Torino è la quarta gara dell’undicesimo turno di Serie A a passare in archivio. Questa la classifica aggiornata!

Le prime sfide dell’undicesima giornata di Serie A hanno regalato fino a questo momento pochissimi gol. Ieri sera la sfida andata in scena all’Arena Garibaldi tra Pisa e Cremonese, hanno avuto la meglio i padroni di casa con il gol di Tourè.

Oggi alle ore 15:00 si sono verificati due pareggi a reti bianche: Como-Cagliari 0-0 e Lecce-Verona 0-0. La squadra di Fabregas conserva la sua striscia di imbattibilità ma non coglie l’opportunità di rosicchiare punti su chi sta avanti in classifica.

Da poco è invece terminato il derby tra Juventus e Torino, anch’esso sul risultato di 0-0.

A breve toccherà al Milan di Massimiliano Allegri che sarà impegnato sul campo del Parma. Rafael Leao e compagni proveranno a centrare il decimo risultato utile consecutivo in Serie A.

Questa la classifica aggiornata in attesa del completamento della giornata

NAPOLI – 22
INTER – 21
MILAN – 21
ROMA – 21
JUVENTUS – 19*
BOLOGNA – 18
COMO – 18*
LAZIO – 15
UDINESE – 15
CREMONESE – 15*
TORINO – 14
ATALANTA – 13
CAGLIARI – 11*
SASSUOLO – 10
PISA – 9*
LECCE –8*
PARMA – 7
GENOA – 6
VERONA – 6*
FIORENTINA – 4

*una partita in più.

