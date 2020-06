Juventus-Milan: grande chance per Lucas Paquetà

Juventus-Milan: questa sera Stefano Pioli giocherà con il consueto modulo 4-2-3-1. A formare il trio dei trequartisti ci sarà Lucas Paquetà

Questa sera ore 21:00 ci terrà la prima sfida di semifinale di ritorno di Coppa Italia: Juventus-Milan. All’andata finì 1-1 con reti di Rebic per la squadra rossonera e Cristiano Ronaldo per i bianconeri.

Stefano Pioli, deve fare a meno di Castillejo e Ibrahimovic in attacco, per questo motivo sarà una grande chance per Lucas Paquetà di riconquistare i tifosi e la società di Via Aldo Rossi.