Juventus-Milan: allo Stadium i rossoneri non hanno mai ottenuto punti

Juventus-Milan vale una stagione. I rossoneri in casa bianconera allo Stadium non hanno mai vinto negli ultimi nove anni

L’ultimo Juventus-Milan allo Stadio Comunale di Torino risale al marzo 1990, più di 30 anni fa. Dal campionato successivo, sono tre gli stadi torinesi che hanno ospitato le gare di campionato fra bianconeri e rossoneri. Al Delle Alpi il Milan ha esordito subito vincendo, il 5 maggio 1991: 0-3, con gol di Simone, Maldini ed Evani.

Nelle gare successive, fino al marzo 2006, i risultati si sono alternati tra 6 vittorie Juventus, 5 pareggi e altri 4 successi rossoneri. Il Milan ha vinto al Delle Alpi nel novembre 1992 con il rigore parato da Seba Rossi a Vialli, nel marzo 1994, il 9 maggio (stessa data di domenica prossima) del 1999 e nel marzo del 2004.

L’estate 2006 è la stagione spartiacque. Dopo quegli eventi, Juventus e Milan hanno dato vita a Torino all’era dello Stadio Olimpico. Qui il bilancio è strettamente in parità. Vittorie bianconere nell’aprile 2008 e nel dicembre 2008, successi milanisti nel gennaio 2010 con la doppietta di Ronaldinho e il gol di Nesta, nel marzo 2011 con la famosa, celeberrima, “ciofeca” di Gattuso.

Ma se negli ultimi 31 anni i bilanci al Delle Alpi e all’Olimpico sono sostanzialmente equilibrati, è allo Stadium che si è aperta la voragine. In tutti e nove le stagioni in cui ha vinto lo Scudetto, la Juventus ha colto nove vittorie in casa contro il Milan. Due i pareggi, ma in Coppa Italia. Domenica sera, il Milan ci riprova. In un anno che non sarà tricolore per i bianconeri.