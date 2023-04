Juventus, avanza l’idea Giuntoli come d.s.: le ultime

La Juventus è alla ricerca del nuovo Ds per la prossima stagione e il nome di Giuntoli è quello più gradito dalla dirigenza

La Juventus è alla ricerca del nuovo Ds per la prossima stagione e il nome di Giuntoli è quello più gradito dalla dirigenza. Cala l’idea Massara, attualmente saldo al Milan.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, «l’attuale direttore sportivo del Napoli gode al momento del miglior gradimento da parte della governance torinese. Dunque è il dirigente toscano quello su cui i radar bianconeri hanno indirizzato in maniera particolare l’attenzione ma, come si può intuire, la strada non si può considerare completamente in discesa e il motivo è molto semplice». Insomma per farla breve avendo due anni di contratto fino al 2024, serve anche il sì di De Laurentiis.