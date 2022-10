Juventus, gelo tra squadra e Allegri: il ritiro non è stato gradito

La Juventus in ritiro sembra non trovare le giuste alchimie tra giocatori e Allegri, c’è del gelo tra le parti e anche il confronto non c’è stato

La squadra non avrebbe gradito la scelta di andare in ritiro e poi ritiene il tecnico assente nella comunicazione, con una preparazione superata e un gioco quasi assente. Saranno giorni e settimane difficili per i bianconeri e tutti devono fare capolino per il bene comune anche se la situazione è più buia di quanto possa già essere. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.