Juventus, Allegri: «Inter la più forte insieme a Napoli e Milan»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha parlato a Mediaset prima del match di Coppa Italia contro l’Inter. Le dichiarazioni

NON SOTTOVALUTARE L’INTER – «E’ questione che si gioca con una squadra forte. L’Inter è la squadra più forte insieme a Napoli e Milan per lo Scudetto, quindi per noi è difficile e complicato. Si gioca su due gare il passaggio, loro hanno esperienza e sono forti fisicamente e tecnicamente. Serve una partita con rispetto e umiltà, voglia di far fatica e cercare di giocare bene».