Juve Milan: alcune curiosità in vista del match di questa sera. Tra gol nei minuti di recupero e il bilancio in trasferta. I dettagli

Secondo quanto riportato da Sportitalia, sia la Juve che il Milan hanno segnato sei reti nei minuti di recupero finali nella Serie A 2022/23.

Inoltre, Milan ha vinto soltanto una delle ultime nove trasferte (4N, 4P) tra tutte le competizioni (4-0 vs Napoli in campionato lo scorso 2 aprile) e ha perso le due più recenti; i rossoneri non registrano tre sconfitte di fila fuori casa dal maggio 2015.