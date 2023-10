Juve al lavoro verso la sfida di domenica sera contro il Milan: le novità dopo l’allenamento dei bianconeri di oggi

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha reso noti i dettagli dell’allenamento odierno, a due giorni dal big match di San Siro col Milan.

Squadra in campo al pomeriggio per continuare a lavorare in vista della sfida contro i rossoneri, attualmente in testa alla classifica a quota 21 punti dopo otto giornate disputate. Domani, vigilia di gara, prima dell’allenamento pomeridiano Massimiliano Allegri risponderà in conferenza stampa – all’Allianz Stadium alle ore 11:30 – alle domande dei giornalisti.