Juric a Sky Sport: «Milan squadra fantastica, la Juve non avrà vita facile»

Ivan Juric ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue parole su Milan-Hellas Verona:

Sul match: «Abbiamo fatto un buon primo tempo, poi una buona prima parte di secondo, poi non abbiamo più retto più fisicamente, davanto palla ad Ibra e non vincevamo più un contrasto. Complimenti ai ragazzi, ma così è dura, devono andare oltre al proprio limite e non è facile».

Sul bicchiere, mezzo pieno o mezzo vuoto: «Il bicchiere è tutto pieno, i ragazzi stanno facendo cose fantastiche, stanno facendo prestazioni importanti. Negli ultimi trenta minuti si è fatta sentire l’inesperienza, abbiamo cambiato dieci giocatori rispetto all’anno scorso».

Su Silvestri: «L’allenatore dei portieri sta lavorando tanto con lui, cresce giorno per giorno».

Sui giovani: «Li ho chiamati bambini in senso positivo, sono giovani e stanno crescendo. Nei primi 65 minuti abbiamo fatto quello che volevo, poi alla fine ho visto proprio mancanza di personalità di tenere la palla e di vincere contrasti. Abbiamo subito tantissimo, ma i ragazzi mi stanno sorpendendo, non è facile partire senza preparazione, per adesso mi stanno dando senza soddisfazione».

Sulla Juve: «Non penso che vincerà come ha vinto negli anni passati. Non la vedo dominante come gli anni passati. Il Milan è fantastico, ha giocatori fantastici: Kessie, Rebic, Bennacer… Hanno forza, sono giocatori con gamba. Anche per la Roma vale la stessa cosa. Non sarà una passeggiata per la Juve».