Julio Baptista, clamoroso retroscena di mercato svelato dall’ex attaccante brasiliano: tifosi rossoneri increduli

Julio Baptista, ex attaccante brasiliano, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport rivelando due clamorosi retroscena di mercato Milan che lo videro vicino alle due sponde di Milano.
Julio Baptista, il Milan e l’affare sfumato
Il primo tentativo risale al 2007: «Era il 2007, venivo da due anni così così tra Madrid e Londra. So che il Milan mi voleva». Nonostante l’interesse, la trattativa non si concretizzò: «Alla fine, però, presero Pato e io andai alla Roma». Baptista ha un rammarico, ripensando a quella stagione: «E pensare che a maggio di quell’anno vinsero la Champions…».
Il “no” della Roma e l’arrivo di Sneijder all’Inter
Qualche anno dopo, Baptista fu a un passo dall’altra sponda del Naviglio: «Eravamo davvero molto vicini, sì. Ci fu anche una chiamata con Moratti, piacevo a Mou». Anche in questo caso, la trattativa fallì per motivi economici: «la Roma voleva più soldi».
L’Inter, di conseguenza, virò su un altro obiettivo: «L’Inter, quindi, andò su Sneijder, mio ex compagno al Real». Il brasiliano conclude con un altro rimpianto: «Peccato, forse tra le due sarei riuscito a vincere una Champions…».