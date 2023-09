Jovic Milan: ecco da cosa dipende il suo futuro in rossonero

Jovic è stato l’ultimo botto del mercato estivo del Milan. La sua permanenza in rossonero dipende da un fattore

come riportato da Calciomercato.com, tutto dipenderà da lui; il Milan gli ha concesso un’occasione importante in una fase non entusiasmante della sua carriera, se farà bene avrà delle grandi possibilità di rimanere ancora per qualche stagione in rossonero altrimenti sarà addio a giugno.