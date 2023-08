Jovic è destinato a lasciare la Fiorentina. L’attaccante è stato accostato anche al Milan, ecco le sue richieste

Non c’è più spazio per Jovic alla Fiorentina. L’attaccante è sul mercato e potrebbe lasciare il club in questi giorni finali di calciomercato.

Secondo Nicolò Schira, Ramadani l’ha riofferto al Milan. Le richieste sono per un contratto almeno fino al 2025.