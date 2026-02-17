Connect with us

MN24 – Jashari titolare in Milan Como? Allegri tentato dallo svizzero. Spiffero da Milanello

Published

2 ore ago

on

By

Jashari

Jashari potrebbe essere la mossa a sorpresa di Massimiliano Allegri in vista della gara di domani contro il Como

Il clima a Milanello si scalda in vista del recupero di mercoledì sera contro il Como. Mentre il dibattito tattico si sposta sul possibile passaggio alla difesa a quattro, spunta un’indiscrezione che potrebbe cambiare il volto della mediana rossonera, come riportato da Milannews24.

Jashari titolare? La sorpresa di Max

Secondo le ultime notizie, Massimiliano Allegri sarebbe seriamente tentato di schierare Ardon Jashari dal primo minuto a San Siro. Ecco i motivi dietro questa possibile scelta:

  • Il Rebus Mediana: Con Modric unico intoccabile e le fatiche di Fofana che lo hanno visto perdere posizioni nelle gerarchie, si è aperto un vuoto accanto al croato.
  • Dinamismo Svizzero: Jashari è in ballottaggio serrato con Ricci e Loftus-Cheek per completare il reparto. Il classe 2002 garantisce quella freschezza e quella capacità di palleggio necessarie per contrastare il gioco fluido del Como di Fàbregas.
  • Gestione Forze: In un momento della stagione in cui le energie vanno centellinate, il lancio dello svizzero permetterebbe ad Allegri di avere una rotazione di qualità senza abbassare il livello tecnico della squadra.

La probabile formazione

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Se Jashari dovesse vincere il ballottaggio, il centrocampo del Milan vedrebbe un mix interessante di esperienza e gioventù, con il talento svizzero pronto a dimostrare di valere il palcoscenico di San Siro e di poter essere un pilastro per il futuro del club.

