Jashari e la clamorosa tentazione di Allegri! Svizzero dal primo minuto contro l’Inter? Il piano del tecnico durante la sosta

Jashari, centrocampista svizzero appena rientrato dall’infortunio, è la grande tentazione di Allegri per il derby dopo la sosta

Il Milan guarda oltre l’impegno contro il Parma, proiettando lo sguardo al Derby di Milano del 23 novembre. Due nomi su tutti stanno lavorando intensamente per candidarsi a un ruolo da protagonista nella stracittadina: Ardon Jashari e Adrien Rabiot.

Jashari, il ritorno dopo due mesi ai box

Il giovane svizzero Ardon Jashari ha già dato un segnale importante, essendo stato inserito in panchina nella recente sfida contro la Roma. Dopo il grave infortunio (frattura del perone) che lo ha tenuto fuori per circa due mesi, la cautela è massima, ma i progressi sono evidenti.

Secondo Gazzetta.it, la trasferta di Parma sarà cruciale per il suo percorso: «A Parma potrebbe riavviare il contachilometri per poi candidarsi seriamente a una maglia nel derby». Anche pochi minuti di gioco contro i ducali servirebbero a Jashari per «smaltire le scorie» dell’infortunio e ritrovare quel ritmo partita necessario per affrontare una gara ad alta intensità come il Derby.

Rabiot salta la Nazionale per esserci nel derby

Contestualmente, anche Adrien Rabiot sfrutta la sosta per concentrarsi sul rientro. Il francese «aspetta» la maglia da titolare per il Derby, un obiettivo che è diventato prioritario dopo il problema al soleo che lo ha colpito.

Rabiot non è stato convocato dalla Nazionale francese, una decisione che garantisce al Milan la possibilità di gestirne il recupero senza fretta. Il centrocampista non sarà pronto per il fine settimana di campionato contro il Parma, ma avrà tutta la sosta per allenarsi a Milanello, lavorando sul recupero della piena forma fisica per la stracittadina milanese.